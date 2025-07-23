Администрация Подольска передала дрон участникам СВО

Администрация городского округа приобрела еще один беспилотник для отправки на передовую бойцам специальной военной операции. Боевую технику передали жене военнослужащего Елене.

Дрон DJI Mavic 3T приобрели за счет средств подольского предприятия.

Власти округа всегда остаются на связи с бойцами в зоне проведения СВО и регулярно оказывают гуманитарную помощь. Елене для ее супруга и его сослуживцев ранее уже передавали маскировочные сети, прибор ночного видения, инструменты, автомобиль УАЗ и многое другое.

Помочь военным можно через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска». Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, также на связи ежедневно и готов оперативно принимать вещи. Позвонить им можно по телефону: 8 (4967) 50-04-93.

Ранее концерт в военном госпитале провел десант юных артистов театра-студии «Синяя птица» из Дома культуры имени Лепсе. В течение нескольких часов в палатах юные подольчане пели, читали стихи и прозу раненым бойцам СВО.