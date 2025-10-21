Администрация Наро-Фоминска выделила помещение волонтерской организации «За своих»

Администрация Наро-Фоминского округа выделила помещение волонтерскому движению «Наро за своих», где участницы готовят сухие супы для бойцов специальной военной операции. Активисты сами натирают и варят овощи.

Раньше волонтеры готовили дома. Теперь они собираются в одном помещении, чтобы приготовить и упаковать помощь для бойцов СВО. Активистки усовершенствовали рецептуру и разнообразили меню. В последнюю партию они включили две тысячи порций, а с начала специальной военной операции — более 150 тысяч наборов сухого борща с мясом.

Продукты для приготовления собирают с огородов, помощь также оказывают предприниматели и волонтеры. Они закупают продовольствие за собственные средства.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.