Администрация Мытищ провела встречу с бойцами СВО и их семьями

Сотрудники администрации городского округа совместно с депутатами Московской областной думы Александром Легковым и Михаилом Мурзаковым встретились с бойцами специальной военной операции и их семьями. Главной темой встречи стал проект «Звуки Победы».

Проект «Звуки Победы» — это патриотический межрегиональный фестиваль, объединяющий таланты разных возрастов. Участники своими песнями, творческими постановками, стихотворениями поддерживают бойцов специальной военной операции.

Родные бойцов СВО могут обратиться в Единый центр поддержки участников СВО и их семей, расположенный на улице Мира, дом 9. В режиме одного окна доступны все необходимые консультации. График работы: понедельник–четверг — с 9.00 до 18.00; пятница — с 8.00 до 15.45; перерыв на обед — с 13.00 до 13.45. Номер телефона: 8 (495) 583-73-73.