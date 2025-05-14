Администрация Люберец провела встречу с сотрудниками промышленного предприятия

Глава округа Владимир Волков встретился с жителями в формате выездной администрации на «Люберецком заводе Монтажавтоматика». Мероприятие совместили с уроком мужества от местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.
По словам главы Люберец Владимира Волкова, участники таких встреч могут задать все интересующие их вопросы лично специалистам. Собравшиеся обсудили тему содержания территории муниципалитета и работу управляющих компаний. Помимо этого, рассмотрели вопросы благоустройства и безопасности.
«Выездную администрацию на „Люберецком заводе Монтажавтоматика“ совместили с уроком мужества. Это возможность получить ответ на самый волнующий вопрос от людей, которые в зоне специальной военной операции с оружием в руках защищали нас с вами. Благодарю членов Ассоциации за эту важную работу!» — отметил Владимир Волков.
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