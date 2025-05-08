Администрация Люберец провела встречу с семьями участников СВО

В Люберцах в формате выездной администрации состоялась очередная встреча с родственниками участников специальной военной операции. Собравшимся напомнили о действующей в округе социальной поддержке бойцов и членов их семей.

Как отметил глава Люберец Владимир Волков, вопросы на встрече поступали разноплановые.

«Каждое обращение требует максимальной вовлеченности — все будем адресно сопровождать до полного решения», — добавил руководитель муниципалитета.

Владимир Волков также напомнил, что в Люберцах организовали комплексную систему социальной поддержки участников специальной военной операции и их родных. Так, на Октябрьском проспекте, дом № 120, корпус № 3, расположены сразу три организации: Государственный Фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества и Центр поддержки участников СВО и их семей. Обратиться с вопросами можно на горячую линию по номеру: 8 (909) 640-50-50.

Помимо этого, работает Ассоциация ветеранов СВО. Возглавляет отделение организации в Люберцах участник специальной военной операции Александр Кулагин. Представители Ассоциации ветеранов СВО помогают бойцам адаптироваться после службы на фронте, трудоустроиться, оказывают юридическую помощь, консультируют по вопросам получения медицинских льгот. Подробности можно уточнить по телефону: 8 (498) 659-89-79.