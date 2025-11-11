Ад Украины. Удары по Одессе и Рени превратили портовые зоны в пепелище, Киев внезапно остался во тьме

В Одессе и Рени сообщили о новых ударах по портовой инфраструктуре

Предварительно, атакована портовая и энергетическая инфраструктура. В Рени, городе с приграничной железнодорожной станцией, насчитали не менее 10 громких взрывов.

У берегов Одессы наблюдатели пророссийского подполья накануне заметили крупное судно. По данным Telegram-канала Сергея Лебедева, в акватории велось «активное дежурство», свои позиции постоянно меняли военные катера и сторожевые корабли.

На рейде здесь же остается контейнеровоз T Moon, прибывший из турецкого порта Текирдаг. Подпольщик Лебедев называет его «кораблем с грузом смерти». По данным открытых источников, судно доставило оборудование и, возможно, военные грузы.

В Киеве этой ночью жаловались на масштабные перебои с электричеством. В Николаеве уже действуют графики отключений света, однако, по сообщениям жителей, они не соблюдаются — свет могут выключить в любой момент и без предупреждения.

В Одессе и окрестностях сигналы воздушной тревоги звучат несколько дней подряд. Лебедев утверждал, что периодически в городе слышна стрельба по дронам.

Ранее, в ночь на 8 ноября ВС России нанесли один из наиболее массированных ударов по украинским объектам инфраструктуры.