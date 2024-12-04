Клуб «Активное долголетие» в Истре получил материал для окопных свечей

Заслуженный житель округа Александр Скворцов передал в истринский клуб «Активное долголетие» 500 килограммов парафина. Из них пенсионеры сделают окопные свечи для бойцов СВО.

Александр Скворцов трижды посетил клуб «Активное долголетие» и снабдил его участников необходимым материалом для изготовления окопных свечей. Участники проекта «Тепло бабушкиных рук» сразу же приступили к их созданию.

Спрос на окопные свечи колоссален, и с приходом заморозков он только растет. Долголеты отметили, что из полтонны воска получится более 550 огромных окопных свечей.

«У нас на базе истринского клуба бабушки и дедушки делают своими руками около 1000 окопных свечей в месяц. Иногда эта отметка преодолевается, что не может не радовать. Запрос от воинов растет, и мы отвечаем на него своевременно и качественно. Приятно осознавать, что они спрашивают именно свечи „Активного долголетия“. Это значит, что мы движемся в правильном русле», — поделилась руководитель клуба Оксана Мощицкая.

За восемь часов успевает прогореть только половина свечи, за что от бойцов приходит обратная связь в виде огромной благодарности долголетам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что еще 60 тысяч пенсионеров «Активного долголетия» посетили экскурсии.

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