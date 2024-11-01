Еще 60 тысяч участников «Активного долголетия» побывали на экскурсиях

«Активное долголетие» — проект губернатора Подмосковья, который предлагает пенсионерам занятия физкультурой, творческие мастер-классы, экскурсии и крупные мероприятия. С начала года в его рамках экскурсии посетили 60 тысяч человек.

«В регионе более 370 тысяч пенсионеров участвуют в губернаторском проекте „Активное долголетие“. Мы постоянно получаем обратную связь от наших долголетов и самым популярным, конечно, являются экскурсионные поездки», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Минсоцразвития региона напомнили, что в регионе работает 67 клубов «Активного долголетия», где бесплатно доступны более 30 направлений для занятий и 75 экскурсионных маршрутов по Подмосковью. Туры часто организуются по городам, чтобы участники могли ближе познакомиться с их культурой и историей.

Присоединиться к проекту могут женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. Ближайший клуб и расписание занятий можно найти на портале dolgoletie.mosreg.ru.