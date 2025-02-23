360.ru снял видеоролик о героях Отечества из Истры в честь 23 Февраля

Главной опорой России являются герои, которые на деле демонстрируют, что такое мужество и доблесть. Именно такие люди становятся примером для подрастающих поколений. В честь 23 Февраля 360.ru снял видеоролик, посвященный отважным военным.

Страна гордится своими защитниками, а близкие всегда ждали, ждут, и будут ждать их домой.

В съемках ролика приняли участие военные из «Легиона Вагнера» в Истре, в котором сохранились традиции и кодекс ЧВК.

В видео рассказывается история про мальчика, который наблюдает за собирающимися на передовую военнослужащими. Он обращает внимание на сплоченность товарищей и их боевой дух, и тоже стремится защищать родину. Бравые военные, без лишних слов совершающие подвиги, стали важным примером и ориентиром для подрастающего поколения.