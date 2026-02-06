26-летний курянин вернулся из плена с букетом болезней

Одного из возвращенных из украинского плена курян госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Глава региона отметил, что год назад этого 26-летнего мужчину вывезли на Украину под предлогом лечения, которого он так и не получил. По возвращении врачи диагностировали у него неправильно сросшийся перелом плечевой кости, несросшийся перелом локтя и последствия черепно-мозговой травмы.

Для решения об организации лечения в Курскую областную больницу приехал профессор из НМИЦ хирургии имени Вишневского. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Аналогичные заболевания, приобретенные в плену, выявили еще у двоих возвращенных граждан. Губернатор отметил, что все освобожденные куряне рассказали об отсутствии лечения и нечеловеческих условиях в плену.

Хинштейн пожелал всем скорейшего выздоровления, отметив, что держит ситуацию на постоянном контроле.

Ранее Жительница Курской области не сдержала слез, рассказывая, как полгода провела в оккупации и больше года — в украинском плену. По ее словам, лечиться там было нечем.