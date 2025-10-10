Зима близко. Киевлянам вынесли последнее предупреждение

Жителям Киева необходимо переезжать из столицы в деревню на зиму. Об этом в Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Зима будет долгой, будет блэкаут. Отмечаю практику адаптации и самосознание каждого: комфорт и ваша жизнь нужны, прежде всего, вам и вашим близким. Кооперируйтесь, запасайтесь. Лучше всего — рассмотреть осенью-зимой временный переезд за город», — написала она.

Безуглая напомнила, что Киев — символическая и стратегическая цель, город могут лишить водоснабжения и света полностью.

«Полностью — это без водоснабжения посреди зимы и темнота без канализации», — уточнила парламентарий.

Политик добавила, что на Украине можно уничтожить любой объект критической инфраструктуры при желании этого.

Ранее в украинской столице на фоне блэкаута произошел транспортный коллапс.