Журналистов RT насмешили санкции Зеленского в их адрес

Украина ввела санкции против сотрудников RT и медиагруппы «Россия сегодня», чем лишь рассмешила журналистов. О реакции подчиненных главный редактор Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале .

«Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова», — заявила она.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, по мнению Симоньян, не понравилось, что они видели своими глазами происходящее в его стране и освещали это. Она поблагодарила журналистов за работу.

В новый украинский санкционный список попали военкоры RT Иван Полянский, Мурад Газдиев, Хассан Насср, операторы Михаил Кондаков, Александр Жуков, Сергей Дубровин, ассистенты Николай Бочаров и Андрей Пелешок. Кроме того, Зеленский ввел ограничения в отношении ведущей Первого канала Арины Шараповой, военкоров Александра Сладкова и Андрея Руденко, телерадиокомпании «Таврия» и информационно-издательского центра «Петроцентр».