«Живут в аду». Экс-советник Пентагона обвинил США в ситуации на Украине

Макгрегор: украинцы живут в аду из-за политического класса США

Фото: РИА «Новости»

Жители Украины пребывают в аду, который начался из-за решений политического класса США. С таким заявлением выступил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона», — написал он в социальной сети X.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что уже к 2034 году Украина может прекратить свое существование. Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что считает «хорошим сценарием» вступление Украины в Североатлантический альянс к этому времени. По словам Медведева, высказывание Столтенберга можно расценивать как «никогда».

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