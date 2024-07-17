«Живут в аду». Экс-советник Пентагона обвинил США в ситуации на Украине

«Украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона», — написал он в социальной сети X.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что уже к 2034 году Украина может прекратить свое существование. Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что считает «хорошим сценарием» вступление Украины в Североатлантический альянс к этому времени. По словам Медведева, высказывание Столтенберга можно расценивать как «никогда».