Медведев допустил, что к 2034 году Украина исчезнет как государство

Украина может прекратить свое существование к 2034 году. Об этом сайту aif.ru рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так российский политик прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, ранее заявившего, что «считает хорошим сценарием вступление Украины в альянс в 2034 году». Медведев пояснил, что его фразу можно расценивать как «никогда».

«Ведь к тому времени никого из руководителей нынешних натовских стран просто не будет на своих постах, а некоторых — и на белом свете. Вполне вероятно, что не будет и пресловутой страны 404», — добавил он.

По его словам, НАТО заинтересовано в превращении Украины в средство уничтожения России и только. Членом альянса им никогда не стать. Кроме того, он назвал Украину несостоявшимся государством, цена суверенности которого «море жовто-блакитных флагов на военных кладбищах».

Ранее Медведев заявил, что расстрелявшие российского бойцы «азовцы»* заслужили казнь и никакого милосердия.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.