Жители Украины устали от продолжающихся боевых действий, коррупции властей и невозможности сменить власть из-за отмены выборов. Об этом в колонке для сайта American Greatness написал обозреватель Стив Кортес.

Он подчеркнул, что получивший в феврале 2022 года образ спасителя страны украинский лидер Владимир Зеленский растратил весь политический капитал.

Аналитик сослался на данные социологических опросов, которые показали, что более 70% украинцев заявили о необходимости смены власти и начала переговоров для прекращения боевых действий. Главной внутренней проблемой респонденты назвали коррупцию среди высших чиновников.

«Эта усталость создает опасную динамику. Зеленский знает, что, как только закончатся боевые действия, должны последовать выборы, и опросы показывают, что он почти наверняка проиграет», — подчеркнул Кортес.

Автор материала добавил, что, опасаясь такого исхода, украинский лидер всячески затягивает конфликт, рассчитывая на продолжение помощи западных стран. Но президент США ясно дал понять, что не потерпит дальнейшего затягивания конфликта, и Зеленскому придется пойти на переговоры или просто уйти, уступив место другому политику.

Украинский блогер Анатолий Шарий ранее допустил, что Зеленский пойдет на временное перемирие ради проведения президентских выборов, на которых рассчитывает победить. При этом он не допустит проведения голосования за новый состав Рады, которую сейчас контролирует. Новые депутаты полностью свяжут руки президенту.