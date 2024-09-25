Жительница Украины купила попугая, который поет гимн России
Жительница Украины оказалась в затруднительном положении после того, как ее попугай начал исполнять гимн Российской Федерации. Об этом сообщил Telegram-канал «Лента дня».
Женщина сняла своего нового питомца на видео. На кадрах птица проговаривала первые строчки государственного гимна. Это вызвало беспокойство у ее хозяйки.
По словам владелицы, она теперь не знает, как поступить с питомцем, опасаясь возможных последствий со стороны украинских спецслужб.
Ранее черная кошка едва не перебежала дорогу кортежу президента России Владимира Путина. Пользователи Сети в комментариях отметили, что даже животные «понимают, кому не надо переходить дорогу».
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