Жительница Украины купила попугая, который поет гимн России

Жительница Украины оказалась в затруднительном положении после того, как ее попугай начал исполнять гимн Российской Федерации. Об этом сообщил Telegram-канал «Лента дня».

Женщина сняла своего нового питомца на видео. На кадрах птица проговаривала первые строчки государственного гимна. Это вызвало беспокойство у ее хозяйки.

По словам владелицы, она теперь не знает, как поступить с питомцем, опасаясь возможных последствий со стороны украинских спецслужб.

Ранее черная кошка едва не перебежала дорогу кортежу президента России Владимира Путина. Пользователи Сети в комментариях отметили, что даже животные «понимают, кому не надо переходить дорогу».