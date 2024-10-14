Сегодня 01:59 Жителя Львова избили в автобусе за разговор с матерью на русском языке Фото: РИА «Новости»
Во Львове мужчина набросился с кулаками на пассажира, говорившего с матерью на русском языке. Драка произошла в автобусе, сообщил
Telegram-канал «Сигнал».
Судя по опубликованным кадрам, мужчина в красной куртке напал на попутчика в черном жилете с капюшоном. Пассажир бил говорившего кулаком по голове. При этом звучали вопросы: «Ты знаешь, где ты? Ты знаешь, где твоя мать?».
Дерущихся попытались разнять другие пассажиры. Однако нападавший не унимался и просил своего оппонента закрыть рот.
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