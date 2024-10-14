Жителя Львова избили в автобусе за разговор с матерью на русском языке

Во Львове мужчина набросился с кулаками на пассажира, говорившего с матерью на русском языке. Драка произошла в автобусе, сообщил Telegram-канал «Сигнал».

Судя по опубликованным кадрам, мужчина в красной куртке напал на попутчика в черном жилете с капюшоном. Пассажир бил говорившего кулаком по голове. При этом звучали вопросы: «Ты знаешь, где ты? Ты знаешь, где твоя мать?».

Дерущихся попытались разнять другие пассажиры. Однако нападавший не унимался и просил своего оппонента закрыть рот.

В Киеве ребенок стал жертвой агрессии со стороны одноклассников за просмотр мультфильма на русском языке. Несовершеннолетний получил серьезные травмы ноги и паха.

Министерство образования Украины поддержало законопроект о полном запрете русского языка в школах. Глава Минобра Оксен Лисовой объяснил это заботой о развитии украинского языка.