Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже

Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали местного жителя, который занимался сбором информации о российской армии. Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном управлении ведомства.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность бывшего гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства», — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, житель ЛНР, действуя по заданию СБУ, передавал украинским спецслужбам информацию о расположении подразделений ВС России. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж». Ведется расследование.

Ранее ФСБ задержала украинскую шпионку в Крыму. По заданию своего куратора, 23-летняя девушка собирала информацию о дислокации российских военных в Херсонской области и отправляла эти данные противнику через Telegram. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». Злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы.