В Закарпатье цыгане взбунтовались против ТЦК и мобилизации своих односельчан

Жители Закарпатской области Украины взбунтовались против мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Закарпатье ромы устроили бунт против сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата на Украине. — прим. ред.) и полиции», — уточнил канал.

Очевидцы опубликовали видео, на котором сельская дорога заполнена автомобилями полиции и Нацгвардии. Десятки полицейских с автоматами передвигаются по улицам. Между машинами силовиков ходят женщины, которые возмущаются мобилизацией их мужчин.

Издание напомнило, что в мае 2024 года группа ромов заблокировала выезд из военкомата в закарпатском городе Виноградов. Они пытались помешать мобилизации двух своих односельчан, которых военкомы забрали с рынка. Полиция тогда возбудила уголовное дело по конфликту.

Ранее пророссийское подполье сообщило, что в Херсоне сотрудники ТЦК начали выдавать себя за полицейских, обзванивая мужчин и требуя сообщить им данные о себе и своем местонахождении.