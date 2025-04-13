Жители Украины наблюдали Розовую Луну

Жители Украины стали свидетелями редкого астрономического явления — Розовой Луны. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Так называют апрельское полнолуние, совпадающее с периодом активного цветения весенних растений, особенно флоксов, которые имеют розоватый оттенок», — уточнило издание.

Луна в действительности не меняет свой цвет. Жители Украины уже начали делиться снимками Луны в соцсетях.

Кроме того, существует и такое явление, как микролуние. Это в том случае, если апрельское полнолуние совпадает с апогеем, когда спутник Земли находится на максимальном от нее удалении.

В марте над Киевом всходила Кровавая Луна, успевшая напугать украинцев. Многие из них посчитали ее восхождение над столицей Украины за дурной знак.