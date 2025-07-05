Жители Сумской области выставили жилье за бесценок

На сайте бесплатных объявлений появились комнаты в Сумах от 516,6 тысячи рублей, однокомнатные квартиры — за миллион. В Конотопе комната обойдется в 225 тысяч рублей, квартира — в 806 тысяч. В Глухове выставили однокомнатную квартиру за 900 тысяч рублей, в Шостке — четырехкомнатную за 712 тысяч.

В сельской местности цены на недвижимость опустились еще ниже. Стоимость квартир там начинается от 135 тысяч рублей.

Власти приграничных населенных пунктов Сумской области объявили эвакуацию, сообщили «Известия». К концу июня переселились около 58 тысяч человек. Украинские военные построили в регионе сеть сложных укреплений.