Сотрудники ТЦК забрали водителя автобуса посреди дороги

На Украине военкомы мобилизовали водителя автобуса, бросив пассажиров на улице

Сотрудники ТЦК забрали водителя туристического автобуса, который вез около 50 человек из Полтавской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

Представитель компании-перевозчика рассказал, что носильная мобилизация произошла возле города Яремче в Ивано-Франковской области. Автобус остановился у заправки, в этот момент к водителю подошли сотрудники полиции и военкомата.

«Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на топливо посадили в машину и забрали», — отметила женщина.

По ее словам, все пассажиры остались на улице. Среди них находился 14-летний сын водителя. Задержанного мужчину отправили на военно-врачебную комиссию.

Ранее во Львовской области сотрудники ТЦК устроили облаву на уклонистов на похоронах военного. Но участники церемонии прощания смогли отбить мужчину.