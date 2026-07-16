Жители Одессы вышли на митинг против отставки министра обороны Федорова

В Одессе проходит митинг против отставки министра обороны Михаила Федорова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости» .

Участники акции вышли с плакатами «Верните Федорова» и другими лозунгами, в том числе с критикой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Утром 16 июля протесты также начались в Киеве, Житомире и Львове.

Федорова назначили главой Минобороны в январе 2026 года. Премьера Юлию Свириденко 14 июля Рада отправила в отставку, что автоматически повлекло уход всего кабмина. В четверг парламент должен назначить нового премьера — Сергея Корецкого. Однако Федоров не сохранит пост: после встречи с Зеленским стало известно о его уходе из-за разногласий с генералитетом, в том числе с Сырским.

Накануне в своем телеграм-канале Федоров написал «прощальный» пост, где отчитался о достижениях своей команды за время руководства оборонным ведомством.