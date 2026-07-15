Глава МО Украины написал прощальный пост на фоне сообщений об отставке

Министр обороны Украины Михаил Федоров отчитался о достижениях своей команды за время, когда он возглавлял военное ведомство. «Прощальный» пост он опубликовал в телеграм-канале.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений об отставках в кабмине, инициированных президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр перечислил 22 выполненных пункта. В их числе финансирование программы по закупке дронов для Сил беспилотных систем ВСУ и подписание контрактов на закупку самолетов Gripen.

По его словам, не удалось реализовать три пункта. Это трансформация ведомства по стандартам НАТО, перевод оборонных закупок на тендеры, а также построение культуры ответственности за принятые решения.

«Это была большая честь служить украинскому народу на посту министра обороны <…> Спасибо всей моей команде за эффективную службу», — написал Федоров.

ГУР Украины запустил кампанию по дискредитации Федорова после взрывов под Киевом.