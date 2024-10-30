Жители Киевской области «оказались в Белоруссии» из-за проблем с GPS

«Страна»: украинцы столкнулись с серьезными сбоями в работе GPS

На Украине произошел сбой в работе внутренних систем GPS. Из-за этого несколько жителей Киевской области «обнаружили» себя якобы на территории Белоруссии, сообщило местное издание «Страна».

«Изменение геопозиции в мобильных телефонах на Гомель и Мозырь обнаружили, в частности, жители нескольких сел Вышгородского района», — написали журналисты.

Тенденцию к изменению данных о местоположении телефонов жители наблюдают уже последние пару дней. В итоге многие жители северных районов Киевской области неожиданно «переместились» в Белоруссию.

По словам представителей Вооруженных сил Украины, с которыми удалось пообщаться журналистам, причина сложившейся ситуации — это действие мощных систем радиоэлектронной борьбы.

С проблемами в работе GPS неоднократно сталкивалась Финляндия, в сбоях власти этой страны обвиняли Россию.