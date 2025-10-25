Жители Киева вышли на улицы с требованием ускорить поиски пропавших бойцов ВСУ

Родственники пропавших без вести военнослужащих ВСУ устроили митинг в центре Киева и потребовали ускорить поиски бойцов. Об этом сообщил украинский канал «Новости.Live».

Акции протеста прошли на площади Независимости.

«Участники держат флаги, плакаты с именами пропавших и требуют усиления поиска и возвращения каждого», — отметили авторы канала.

Протестующие развернули баннер длиной порядка 120 метров, на котором разместили фотографии пропавших бойцов. Через некоторое время издание «Страна.ua» уточнило, что родственники военных сделали два таких флага по 170 метров.

Ранее неопытный комбриг 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ допустил массовую гибель своих подчиненных. Он постоянно публиковал фотографии с построениями в соцсетях. В итоге ВС России атаковали скопление личного состава бригады.