Жители Киева подарили бы Зеленскому костюм, книгу и билет в крематорий

Жители Киева ответили на вопрос о возможном подарке президенту Украины Владимиру Зеленскому на день рождения. Видео опроса опубликовал Telegram-канал «Политика страны» .

Среди ответов приводятся костюм для зарубежных поездок, книги по политической философии и скорейшее изгнание. Мужчина заявил, что подарил бы главе киевского режима билет в крематорий.

Еще один киевлянин отметим, что Зеленского нужно убрать или посадить. Молодой житель столицы заявил о желании подарить ему конфеты «Вечерний Киев», а пожилой — два цветка.

Один молодой человек сказал, что подарил бы ему книги европейских мыслителей — Жан-Жака Руссо, Томаса Гоббса и Никколо Макиавелли.

День рождения Зеленского прошел еще 25 января, ему исполнилось 48 лет. Днем ранее он подписал указы о продлении еще на на 90 дней срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.