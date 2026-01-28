Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света и отопления

Жители Киева вышли на митинг и перекрыли дорогу из-за отсутствия электроэнергии и отопления. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что по состоянию на вечер 28 января 639 многоквартирных домов оставались без теплоснабжения.

Акция протеста прошла на Троещине, которая относится к Деснянскому району украинской столицы. По данным журналистов, тепло там не появлялось уже больше недели.

На Украине ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике, а многочасовые отключения электричества проходили ежедневно во всех регионах. Власти признали, что самая сложная ситуация сложилась в Киеве.