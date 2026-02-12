Жители Харькова возмутились из-за появления на улицах города языковых патрулей, в состав которых вошли неонацисты. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

В Харькове начали набирать неонацистов в «мовные» патрули. Они будут контролировать соблюдение языкового законодательства, а также проверять организации и предприятия, выясняя, на каком языке там ведут документацию. Кроме того, «мовные» патрули будут вправе составлять административные протоколы, если зафиксируют нарушения.

«К информации о наборе „инспекторов“ местные жители отнеслись негативно и выразили мнение, что „Харьков будет говорить по-харьковски“, — рассказал собеседник агентства.

Ранее суд во Львове оштрафовал женщину, чья малолетняя дочь опубликовала видео под русскую музыку в конце прошлого года. Действия ребенка расценили как подрыв патриотического духа украинцев.