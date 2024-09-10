Жителей Киева предупредили о дефиците питьевой воды

Из-за сильного загрязнения реки Десны систему водоснабжения Киева переключат на альтернативные источники. Заместитель директора «Киевводоканала» Владимир Костюк предупредил о критической ситуации. Об этом сообщили «Известия» .

Глава предприятия объявил, что примерно 70% питьевой воды киевляне получали из Десны через очистные сооружения Деснянских водопроводных станций. Специалисты дважды в неделю брали в верховьях реки пробы. По информации Костюка, последние анализы показали, что загрязненная вода спустилась ниже Чернигова и может достичь столицы.

«Потеря [этого водозабора] приведет к серьезным последствиям и разбалансировке системы водоснабжения столицы. <…> Смоделировать, какая вода придет на водозабор через четыре-пять дней, невозможно. Впрочем, мы ожидаем худших результатов», — сказал он.

Костюк заявил, что пока полноценной замены Десне для Киева нет. Он допустил, что дефицит питьевой воды удастся восполнить за счет альтернативных источников, например, артезианских скважин и Днепровской станции.

Критическая ситуация сложилась также в энергосистеме Украины. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что инфраструктура получила в августе серьезные повреждения.