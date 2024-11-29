Жителей Дании предупредили об угрозах нападения агрессивных военкомов Украины

Посольство Дании предупредило датчан о возможном насилии на Украине

Фото: РИА «Новости»

Посольство Дании в Киеве предупредило своих граждан о вероятности применения силы со стороны полиции и сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По сведениям прессы, датское внешнеполитическое ведомство выдает памятки своим гражданам, находящимся на территории Украины. В документе описан порядок действий на случай попыток задержания или применения «грубой силы» со стороны правоохранителей и сотрудников ТЦК.

Дипломаты рекомендуют в подобных ситуациях немедленно обратиться за помощью.

Ранее западные СМИ сообщали, что украинцы почти перестали покидать свои дома из страха мобилизации. Мужчины не выходят на улицу месяцами.

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