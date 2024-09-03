Житель Севастополя признался в передаче ГУР данных о подлодках с ракетами «Калибр»

ФСБ: житель Севастополя передавал ГУР Украины данные о российских подлодках

Фото: РИА «Новости»

Осужденный на 16 лет за подготовку теракта житель Севастополя признался в сотрудничестве с ГУР Украины и передаче секретной информации о подводных лодках с ракетами «Калибр». Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчина рассказал сотрудникам ФСБ, что испугался, когда получил повестку о призыве на военные сборы. По его словам, он связался в мессенджере с работником ГУР по имени Максим, от которого получил инструкции, как следует действовать в случае отправки в зону СВО.

Далее житель Севастополя согласился сотрудничать с украинцем и получил от него первую задачу — предоставить информацию о центральном входе в Севастопольскую бухту.

«Далее он интересовался передвижениями кораблей и подводных лодок с ракетами дальнего действия „Калибр“, а также оповещениями о взлете авиации из аэропорта Бельбек», — рассказал осужденный, добавив, что передавал информацию через Telegram.

Ранее в Керчи задержали 23-летнего местного жителя, который по заданию СБУ собирал данные о расположении систем ПВО.

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