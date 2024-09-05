Житель Севастополя получил 16 лет за госизмену и хранение взрывчатки

Жителя Севастополя приговорили к 16 годам строгого режима за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, мужчина в сентябре 2022 года вышел на связь с украинской спецслужбой и начал передавать ей секретные сведения. Позже он получил через посредника сверток со взрывчаткой общей массой более 350 граммов, который спрятал на городском кладбище.

Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в госизмене и незаконном хранении взрывчатки. Кроме тюремного срока, подсудимый получил штраф в 450 тысяч рублей и ограничение свободы на год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Керчи, передававшего украинским спецслужбам информацию о местах дислокации систем ПВО в Крыму.

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