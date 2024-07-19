Житель Одессы открыл стрельбу при попытке задержания военкомами

УНИАН: мужчина в Одессе стрелял в воздух при попытке военкомов его задержать

Фото: РИА «Новости»

Мужчина в Одессе начал стрельбу в воздух при попытке задержания сотрудниками военного комиссариата. Об этом сообщило агентство УНИАН.

«Стрельба началась во время попытки работников территориального центра комплектования в Одессе задержать мужчину. Сотрудники остановили мужчину около рынка „Привоз“ и через базу данных выяснили, что он уклонист. При попытке задержания мужчина вырвался и выстрелил воздух», — отметили журналисты.

По информации источника, мужчине в итоге удалось сбежать.

При этом в Telegram-канале полиции Одесской области заявили, что полицейские на самом деле задерживали водителя с признаками наркотического опьянения.

Одна из женщин попыталась помочь ему сбежать, вырвала пистолет у полицейского, но правоохранитель вернул его себе и применил для вызова вспомогательных сил.

Ранее во Львовской области неизвестные бросили взрывчатку в военкомат.

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