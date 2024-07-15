Во Львовской области неизвестные бросили взрывчатку в военкомат

В здание военкомата во Львовской области неизвестные метнули взрывчатку. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

«В городе Буск Львовской области ночью неизвестные бросили взрывчатку в здание ТЦК», — указали в публикации.

По данным журналистов, пострадавших в результате ЧП нет, а в помещении военкомата выбило окна.

Волна поджогов автомобилей, которые принадлежат военкоматам и сотрудникам ТЦК, началась на Украине с июня. Таким образом население пытается бороться с насильственной мобилизацией.

Ее объявили в феврале 2022 года и неоднократно продлевали. Конфликты украинцев с военкомами в разных городах стали практически нормой.

Закон об ужесточении мобилизации вступил в стране в силу 18 мая. С его помощью в ВСУ рассчитывают призвать еще сотни тысяч жителей республики.

В Одесской области недавно задержали почти 30 украинцев, которые уклонялись от военной службы и мобилизации. Мужчины хотели сбежать в Молдавию.