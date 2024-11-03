Правительство Украины проводило «насильственную украинизацию» недавно освобожденного села Мариновка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал местный житель в беседе с РИА «Новости».

Мужчина с 1992 года работал на шахте «Россия». Примерно в это же время в селе началась украинизация.

«Начали украинизировать, улицы переименовывать, города. Я почти 20 лет отработал на шахте „Россия“, ее переименовали», — рассказал собеседник агентства.

Он также рассказал про Красноармейск (украинское название — Покровск). Там украинизировать людей начинают с «детского садика», отметил мужчина.

Украинская журналистка Диана Панченко ранее заявила, что власти создали настолько невыносимые условия для жизни в стране, что население устремилось не только на Запад, но и в новые регионы России.