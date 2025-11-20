RT: Шарий заявил о близости жены Зеленского к участникам коррупционной схемы

Жена украинского лидера Елена Зеленская тесно общалась с участниками коррупционной схемы вокруг «Энергоатома» и не могла о ней не знать. Об этом сообщил RT со ссылкой на украинского блогера Анатолия Шария.

По его данным, Зеленская находилась в тесной дружбе с женой отправленного под арест бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова, который на пленках Тимура Миндича проходил под кличкой Профессор.

«Елена Зеленская не могла не знать этого всего», — процитировал RT Шария.

В открытом доступе найти эти заявления блогера не удалось.

Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение об аресте бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по делу о незаконном обогащении до 16 января.

По версии следователей Национального антикоррупционного бюро Украины, Чернышов получил 1,2 миллиона долларов через откаты по контрактам с «Энергоатомом».

Бывший чиновник свою вину не признал и заявил, что следователи не предоставили доказательств о его причастности к делу.