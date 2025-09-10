Посол Мирошник рассказал, что украинские боевики считают убийство россиян обычной работой
Многие украинские боевики воспринимают убийство россиян как обычную работу. Таким мнением поделился посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью сайту «Абзац».
«Я имею возможность встречаться иногда и разговаривать с людьми, которые попали к нам в плен. Я пытаюсь выяснить: "А за что ты воюешь? Какие у тебя подходы? Ты ненавидишь русских?" Многие говорят: "Ну, это же работа. Работы другой не было"», — рассказал дипломат.
Мирошник добавил, что пленные зачастую признаются, что пошли служить по контракту, считая службу источником заработка, а не проявлением ненависти к русским. Этот подход, подчеркнул посол, распространен среди бойцов Вооруженных сил Украины.