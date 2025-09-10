Посол Мирошник рассказал, что украинские боевики считают убийство россиян обычной работой

«Я имею возможность встречаться иногда и разговаривать с людьми, которые попали к нам в плен. Я пытаюсь выяснить: "А за что ты воюешь? Какие у тебя подходы? Ты ненавидишь русских?" Многие говорят: "Ну, это же работа. Работы другой не было"», — рассказал дипломат.

Мирошник добавил, что пленные зачастую признаются, что пошли служить по контракту, считая службу источником заработка, а не проявлением ненависти к русским. Этот подход, подчеркнул посол, распространен среди бойцов Вооруженных сил Украины.