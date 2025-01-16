Жена Зеленского отдохнула на горнолыжном курорте в Швейцарии

Супруга Владимира Зеленского отдохнула на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

«Как первая леди в Санкт-Мориц отдыхать прилетала», — написал бывший нардеп.

Он также опубликовал видео.

На кадрах видно, как в аэропорту престижного горнолыжного курорта Швейцарии приземлился самолет. Затем группа людей села в автомобили. Среди них была женщина похожая на супругу Зеленского, а ее рыжеволосая спутница — на миллионершу Екатерину Загорий.

В украинском ЦИПсО поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что никаких доказательств бывший нардеп не представил. Кроме того, отсутствуют какие-то четкие признаки, по которым на видеозаписи можно было бы идентифицировать Зеленскую или кого-либо из ее окружения.

При этом Мосийчук* пообещал позже рассказать об «отеле и номере, где самые величественные остановились».

Ранее журналистка Диана Панченко сообщила, что команда избранного президента США Дональда Трампа подготовила санкции против окружения Зеленского.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.