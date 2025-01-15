На Украине заявили о планах США ввести санкции против окружения Зеленского

Команда избранного президента США Дональда Трампа занимается подготовкой санкций против окружения украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом журналистка Диана Панченко написала в своем Telegram-канале.

«По моей информации из разных источников (с Украины, из России и США), команда Трампа подготовила санкции против Ермака и окружения Зеленского», — написала она.

В своем посте украинская журналистка предположила, что санкции могут пока не вводить, но они сделали бы Зеленского более сговорчивым.

По словам Панченко, такие сообщения говорят о том, что «период вседозволенности» Зеленского закончился. Она выразила уверенность в том, что введение личных санкций против главы киевского режима порадовало бы людей в России, на Украине и в Соединенных Штатах.

Ранее в МИД Украины заявили, что Зеленский ждет встречи с Трампом после его инаугурации. Киевские власти надеются, что у них получится наладить сотрудничество с новой администрацией Белого дома.