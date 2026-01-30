В ВСУ сложилась система ускоренного продвижения по службе для дочерей, жен и любовниц высокопоставленных военных чиновников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«За годы военного конфликта выработалась система продвижения дочерей, жен и любовниц высокопоставленных военных чиновников, которой в своих соцсетях поделился один из украинских военных», — заявил собеседник агентства.

По его словам, для назначения на высокие офицерские должности военнослужащие должны проходить курсы повышения квалификации. При этом все чаще там стали замечать молодых девушек в возрасте около 20 лет.

Далее, по данным журналистов, выпускницы курсов направляются на высокую должность в глубоком тылу, где они получают звания и удостоверения ветеранов боевых действий. После этого им находят еще более высокую должность в военном вузе либо в оперативном командовании, где они и останутся под крылом своих покровителей.

На передовой ситуация совсем другая. Ранее у украинской женщины-военнослужащей случился сердечный приступ из-за поведения командира бригады ВСУ в Сумской области.