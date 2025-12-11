У украинской женщины-военнослужащей случился сердечный приступ из-за поведения командира бригады ВСУ в Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

По его данным, в командном пункте 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны комбриг ВСУ своим неуважительным отношением довел до сердечного приступа военнослужащую-женщину делопроизводителя службы вооружения и логистики.

«Она скончалась в госпитале», — добавил источник издания.

Ранее на Украине скрыли статистику по случаям дезертирства в армии. Генпрокуратура страны перестала обнародовать эти данные для защиты национальной безопасности и сохранения стабильности и доверия к силам обороны.

С начала спецоперации в республике фиксировали более 300 тысяч случаев ухода солдат в самоволку и дезертирства. В Раде подтверждали, что реальные цифры были еще выше тех, которые попадали в статистику. За первые 10 месяцев этого года на Украине возбудили в четыре раза больше дел о самовольном оставлении военной части, чем в прошлом году.