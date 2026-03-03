Опыт ВСУ не даст много пользы странам Ближнего Востока. Об этом в телеграм-канале заявила актриса Яна Поплавская, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского защитить арабские государства от иранских дронов.

Украинский лидер пообещал показать Ближнему Востоку, как нужно защищаться от «Шахедов» — но не безвозмездно. Зеленский готов взяться за это в обмен на помощь Украине.

Поплавская напомнила, что глава киевского режима предложил направить ведущих экспертов страны по противодействию БПЛА для помощи странам Ближнего Востока, если те убедят президента России Владимира Путина согласиться на временное прекращение огня.

«Железобетонная логика! У вас в роду евреев случайно не было? Случайно нет! Ну и опыт ВСУ не даст много пользы. Это украинцам можно заливать в уши „Уси ракеты сбиты“. А на Ближнем Востоке это никого не устроит», — заключила артистка.

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом — основателем знаменитого бродячего цирка.