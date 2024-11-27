«Ждите!» Полянский анонсировал ответ России на каждый виток эскалации

Полянский: Россия даст решительный и зеркальный ответ на каждый виток эскалации

Владимир Зеленский не внял предупреждению и решил проверить решимость России, когда ВСУ дважды нанесли удары дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он анонсировал решительные и зеркальные ответы на каждый виток эскалации.

«Ну что мы можем вам на это сказать — ждите! На каждый виток эскалации со стороны западных стран последует решительный и зеркальный ответ. Скажу прямо: мы считаем себя вправе использовать наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов», — отметил Полянский.

Он напомнил, что в мире пока не придумали системы, которые бы могли противодействовать российскому современному гиперзвуковому оружию. Американские силы ПРО в Европе не могут перехватить такие ракеты.

«Мы вас об этом предупреждали, однако вы свой выбор сделали. Мы не раз говорили о том, что готовы к переговорам. Выдвигали конкретные предложения. В последний раз в июне этого года, но киевский главарь и Запад раз за разом выбирали эскалацию. Что ж, это ваше осознанное решение, даже если оно безрассудное», — подчеркнул запостпреда России при ООН.

Российские военные нанесли удар по украинским военным объектам ракетой «Орешник». Западные журналисты отметили, что так РФ «показала зубы» Западу, избежав при этом «масштабных разрушений».

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