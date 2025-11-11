Перебои со светом во время интервью президента Украины Владимира Зеленского с журналистом британского издания The Guardian выглядят как плохо спланированная пропагандистская акция. Такое мнение в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.

«Это, возможно, самая отвратительно срежиссированная, жалкая пропагандистская чушь, которую я когда-либо видел», — обрушился с критикой журналист.

Подобные выходки многое говорят о киевском режиме, отметил Боуз.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский прибегает к медийным провокациям и устраивает «цирк», чтобы отвлечь украинцев от многочисленных проблем на фронте.

Беседа с британским журналистом проходила в Мариинском дворце в Киеве. Интервью прервало отключение электричества из-за перебоев с электроснабжением в стране. Во дворце включили резервный генератор и интервью продолжилось.