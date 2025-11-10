В резиденции Зеленского исчез свет во время его интервью британской газете

The Guardian: в резиденции Зеленского пропал свет во время интервью

Во время интервью газеты The Guardian с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое записывалось в Мариинском дворце в Киеве, пропал свет. Момент попал на видео в YouTube-канале издания.

С украинским лидером беседовал журналист Люк Хардинг. На записи видно, как они сидели напротив друг друга и общались. Примерно в середине разговора в резиденции отключают свет.

«Смотрите. Ну, жизнь», — сказал Зеленский.

Когда свет в резиденции восстановился, интервью смогли завершить.

Авторы Telegram-канала «Операторы Z: военкоры русской весны» предположили, что трюк был спланирован. Им президент Украины пытался разжалобить западного зрителя.

На фоне блэкаута в Киеве депутат Верховной рады Артем Дмитрук посмеялся над сентябрьскими угрозами Зеленского оставить Москву без света.