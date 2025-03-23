Одежда представителей Украины на встрече с США в Эр-Рияде привела в ярость пользователей соцсети Х . Популярный американский блогер Lord Bebo счел поведение украинцев вызывающим.

Блогер обратил внимание на то, что украинская команда вновь появилась на официальной встрече в зеленых военных кофтах. Ход переговоров представители Украины комментировать отказались.

«Они снова оделись в зеленое, чтобы бросить вызов США! Прекращение огня не приближается! Все прошло плохо», — заявил блогер.

В комментариях его поддержали и другие пользователи.

«Это как вести переговоры с ополчением, а не с правительством», — заметил Chance Williams.

Другой комментатор предположил, что Украина верит в продолжение военного конфликта.

«Зеленые гоблины снова в турне», — с иронией добавил Bridget Hall.

Пользователь Mart назвал команду Украины «обычной украинской бандой».

«Как всегда, они игнорируют элементарную вежливость и думают, что могут шантажировать», — отметил комментатор.

«Эти переговоры о „прекращении огня“ — всего лишь отвлекающий маневр, чтобы НАТО могло продолжать использовать своего доверенного лица для нанесения ударов по целям внутри России», — предположил другой пользователь.

В воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде завершились переговоры Украины и США. Встречаться с российской делегацией украинцы не стали.