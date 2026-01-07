Сейчас украинцев объединяет только кладбище. Об этом «Экономической правде» заявил заместитель премьер-министра по восстановлению страны Алексей Кулеба.

Таким образом он ответил на вопрос о том, лежит ли на руководстве страны вина за его оторванность от реальности.

«Что объединяет сейчас нашу страну? Я как человек, отвечающий за региональную политику, могу вам сказать. Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну», — подчеркнул политик.

Он добавил, что власть понесет ответственность за происходящее, но вина лежит не на руководстве республики, а на российской стороне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Кипр. Лидер республики планирует провести переговоры с президентом страны Никосом Христодулидисом, а также встретиться с архиепископом Георгием и посетить церемонию открытия председательства республики в Совете Евросоюза.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров уточнил, что Зеленский также хочет обсудить ряд вопросов с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.