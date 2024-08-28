Он напомнил о последних днях Гитлера в бункере. По его словам, бывший лидер нацистской Германии «в огромной степени был оторван от реальности».

«Зеленский повторяет подобный сценарий, в частности, утверждая то, что победы есть там, где их на самом деле нет», — высказался Джонсон.

Упоминая о сходствах в поведении президента Украины и бывшего нацистского лидера, он заметил, что в последние годы жизни Гитлер тасовал воображаемые войска и приказывал людям делать то, чего они физически не могли сделать. А на суждения Зеленского повлияла репутация «кокаинового ковбоя», которую он «не зря завоевал», добавил Джонсон.

Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков назвал «победный план» украинского президента бессилием и отчаяньем. По его словам, все высказывания Зеленского похожи на агонию.