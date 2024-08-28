«Агония». В Совфеде оценили «победный» план Зеленского по России

Сенатор Цеков объяснил победный план Зеленского по РФ его бессилием и отчаяньем

«Победный» план президента Украины Владимира Зеленского порожден бессилием и отчаяньем. Таким мнением с РИА «Новости» поделился сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Зеленский прекрасно понимает, что проигрывает, вот и придумывает от отчаянья и бессилия фантастические измышления, чтобы успокоить граждан Украины и своих западных кураторов», — сказал он.

По словам Цекова, план украинского лидера может вызвать только иронию, поэтому только глупцы воспринимают его слова за чистую монету. Все высказывания Зеленского напоминают агонию.

Сенатор уверен, что никакие заявления президента Украины не изменят конечного итога спецоперации, которая завершится капитуляцией киевского режима. Помимо этого, Зеленскому не стоит рассчитывать на какие-то планы, кроме уступок требованиям России.

Ранее украинский лидер заявил, что у него есть план «победы Украины». С его слов, «пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем» в сентябре предоставят президенту США Джо Байдену.